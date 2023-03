Die Initiative „Familie sein in Nenzing“ der Marktgemeinde lädt gemeinsam mit der Gruppe „Mirjam“ der Pfarre am Samstag, 11. März, um 10 Uhr zu einer Gedenkfeier für Kinder und Sternchen – so werden Babys, die in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt sterben genannt.

„Wir nehmen bei dieser Feier alle Sternchen und Kinder, die ihren Familien vorausgegangen sind, liebevoll in die Mitte“, erläutern die Organisatoren. Herzlich dazu eingeladen sind alle Familien und deren Angehörige aller Glaubensgemeinschaften, Betroffene, Mitfühlende sowie Unterstützende. „Wir freuen uns über ein Kommen aller, die sich angesprochen fühlen“, so die Einladung.