Gedenk- und Dankgottesdienst für Pfarrer

Bludenz (sco). Gemeinsam mit Pfarrer Wilfried Blum, Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Gertrud Burtscher und der Bludenzer Pfarre Herz-Mariae feierte Pfarrmoderator Pater Guido Kobiec vor Kurzem einen Dankgottesdienst für den verstorbenen Pfarrer Josef "Pepino" Bertsch.

Bereichert wurde die Liturgie in der Fatimakirche durch gesangliche Beiträge eines Ensembles des Chores Gioia unter der Leitung von Philipp Nesensohn und eine Präsentation, die Andreas Selehijevic aus Fotos und Filmen gestaltet hat. Unter den Mitfeiernden befanden sich auch LAbg. Christoph Thoma und der ehemalige Landtagspräsident Bertram Jäger. Pepino wurde im Jahr 1946 am Josefitag in Bludenz geboren. Aufgewachsen ist er im Nenzinger Ortsteil Beschling. Am 29. Juni 1972 empfing er das Sakrament der Priesterweihe und arbeitete danach mehrere Jahre als Kaplan in Frastanz.