Gedanken zum Tag: Teil 3

Der Pfarrer Dominik Toplek teilt heute seine Gedanken zum Tag mit unseren Leserinnen und Lesern.

VOL.AT veröffentlicht diese Woche täglich die Gedanken zum Tag. Am Montag machte Jugendseelsorger Fabian Jochum den Anfang. Gestern ließ uns die Dornbirner Pastoralassistentin Heidi Liegel an ihren Gedanken teilhaben.

"Jede Form von Gebet ist ein Anruf Gottes"

"Gott ist auch jetzt bei jedem Anruf, bei jedem Innehalten da. Er ist in der Vergangenheit in jedem Augenblick dagewesen und er wird auch in jedem künftigen Moment da sein. Innehalten, sich ganz zu vergegenwärtigen, sich ganz bewusst werden - und wir werden Gottes Gegenwart erfahren", so Pfarrer Dominik Toplek.