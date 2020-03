Gedanken zum Tag: Teil 2

Pastoralassistentin Heidi Liegel aus Dornbirn teilt ihre Gedanken zum Tag mit unseren Leserinnen und Lesern.

Am Dienstag lässt uns die Dornbirner Pastoralassistentin Heidi Liegel an ihren Gedanken teilhaben.

"Bete für all jene, die in Angst leben"

"Heute bete ich für all jene, die in großer Unsicherheit und Angst leben, um Gelassenheit und das Vertrauen, das Gott uns gerade jetzt beisteht. Und so wünsche ich uns, dass diese Tage der Isolation auch Tage des Vergebens werden", so Liegel in ihrer Videobotschaft.