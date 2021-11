Gedanken zum Tag des Apfels am 12. November

Österreich durchlebt turbulente Zeiten. Viele Menschen sehnen sich derzeit nach Regelmäßigkeit und Normalität. Der Apfel, als beliebtestes heimisches Obst in Österreich, ist für viele ein Stück Normalität.

Der Tag des Apfels am 12. November zeigt heuer wieder besonders diese Facette des Obstbaums.

Etwa 30 Betriebe bauen auf gut 30 Hektar Anbaufläche Äpfel an, zehn davon nach den Vorgaben des „Ländle Gütesiegels“. Dies zeigt, wie kleinstrukturiert unsere Betriebe, wie fast überall am Bodensee, sind. Rationalisierung, Mechanisierung und Optimierung sind hier schwierig. Daher sind die Erträge im Vergleich zu anderen Anbaugebieten eher unterdurchschnittlich.

Vorarlbergs Apfelbauern decken etwa 15 Prozent des Bedarfs. Heuer beträgt die Erntemenge etwa 330 Tonnen, eine - durch das kühle Wetter bedingt - unterdurchschnittliche Zahl. Die heimischen Apfelanlagen sind aber auch wertvolle Biotope, die zum Schutz der Artenvielfalt beitragen. In einer Studie der Uni Freiburg im Breisgau wurden kürzlich in normalen Apfelanlagen am Bodensee 100 Wildbienenarten gezählt, dazu zahlreiche weitere Insektenarten.