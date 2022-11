Gedanken zum ersten Advent: "Zeit der Besinnung"

Franziska Römelt (27) ist Gemeindeleiterin in Röthis. VOL.AT verriet sie ihre Gedanken zum ersten Adventssonntag.

"Für mich war der Advent früher als Kind immer eine total magische Zeit", erzählt Franziska Römelt. Ein Ritual sei schöner gewesen als das andere und man habe sich so richtig schön auf Weihnachten vorbereiten können. "In den letzten Jahren ist er immer noch schön, aber auch immer eine große Herausforderung", meint sie.

VOL.AT traf Römelt in der Kirche in Röthis. ©VOL.AT/Mayer

Sich selbst finden

Man lebe heute in einer recht hektischen Zeit. Es sei daher auch wichtig, Zeiten zu haben, in denen man sich selbst finden und schauen könne, dass man sich selbst nicht verliere. "Für mich ist dieser Advent immer eine super Gelegenheit, mich neu auszurichten", gibt sie zu verstehen. Man könne sich äußerlich und innerlich auf Ankunft Jesu vorbereiten und herausfinden, was das Wesentliche im Leben sei.