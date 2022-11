Gedanken einer Jugendbotschafterin zur Fußball-WM Katar

Beatrice Längle-Hagen ist Jugendbotschafterin für SDG der Caritas Auslandshilfe. Sie hat selbst eine Zeit lang in Katar gelebt und teilt ihre Gedanken zur aktuellen Situation:

Es ist notwendig, dass die Menschenrechtsverletzungen in Katar verurteilt und Handlungen gefordert werden. Es ist unerlässlich, dass die Bedingungen der Arbeiter:innen, die für die WM im Einsatz sind, verbessert werden, doch nicht nur hier. Wenn Menschenrechte eingefordert werden, müssen diese global gelten. Das heißt für alle Menschen, also ebenso für jene, die unseren Wohlstand hier in Österreich mitgewährleisten. Zum Beispiel indem garantiert wird, dass sämtliche Fußballbezogenen Güter, all unsere Alltagskleidung, aber auch unsere Handys, mit denen wir die WM streamen können, in menschenwürdigen gerechten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Und ich frage an dieser Stelle, können wir das?