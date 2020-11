Geburtstagsgeschenk für AKA-Coach Heinz Fuchsbichler

Zwei erwartungsgemäße Siege plus eine bittere 1:2-Niederlage brachte der Heimabschluss im Herbstdurchgang der drei heimischen Akademie Mannschaften gegen die Alterskollegen aus Ried.

Doppelten Grund zur Freude beim 3:1-Heimerfolg hatte U-18-Trainer Heinz Fuchsbichler. An seinem 53. Geburtstag gewann seine Truppe trotz einem 0:1-Pausenrückstand noch mit zwei Toren Differenz. Auf Kapitän Noah Bischof ist in dieser Saison Verlass. Zehn der bisherigen 22 Treffer, also fast exakt 50 Prozent, gehen auf das Konto des Altacher Jungprofi. Mit zwei Traumtoren drehte Bischof auch die Partie, Treffer Nummer drei steuerte Philipp Gaßner bei. Noah Bischof führt auch die Torschützenliste in dieser Altersstufe an. Damit sind die Unter-18-Jährigen Talente des Landes auf dem vierten Tabellenplatz und können zum Jahresabschluss im Topspiel gegen Tirol am kommenden Samstag bei einem Auswärtserfolg sogar auf einem Podestplatz überwintern. Doppelt so viele Punkte als im Herbst 2019 haben die Unter-18-Jährigen heuer auf dem Konto und das nur aufgrund einer Leistungssteigerung in fast allen Partien. Den dritten Heimerfolg machten die jüngsten Kicker erst in der Schlussphase fix. Drei Tore in den letzten elf Minuten beschert dem Team um Trainer Teddy Pawlowski gegen das Schlusslicht Ried noch ein 6:3-Sieg. Dreimal konnten die Innviertler den Rückstand wettmachen. Beim Stand von 3:3 traf der Bregenzerwälder Christopher Olivier aus Au zweimal in ganz wenigen Minuten und war maßgeblich an den drei Zählern beteiligt. Bitter für die Unter-16-Jährigen am Ende mit leeren Händen dazustehen. Kapitän Filip Milojevic scheiterte mit einem scharf geschossenen Foulelfmeter an Ried Keeper Julian Forster in der Nachspielzeit. Der fünffache Torschütze aus Feldkirch war der Unglücksrabe, schon in den Spielen zuvor hatte er viermal per Elfmeter ins Schwarze getroffen. Tamar Crnkic brachte die U-16-Elf in Front, die Oberösterreicher kamen durch einen sehr umstrittenen Strafstoß zum Ausgleich.