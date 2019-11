Geburtstagsgeschenk brachte einen neuen Trainerjob

Ingo Hagspiel (39) übernimmt das Coaching beim VN.at Eliteliga Klub Lauterach

Überraschung in der Trainerfrage von VN.at Eliteliga Vorarlberg Klub Intemann FC Lauterach. Am Sonntag, 1. Dezember feiert Ingo Hagspiel seinen 39. Geburtstag. Wenige Stunden zuvor darf sich der im Besitz der UEFA A-Lizenz und UEFA Elite Junioren Lizenz befindliche Coach über das Traineramt beim Hofsteigverein freuen. Nach der Trennung mit Thomas Bayr (38) und dem Deutschen Trainerduo Simon Schnepf (43) und Alexander Späth (42) sitzt mit Ingo Hagspiel ab dem Frühjahr 2020 schon zum dritten Mal ein neuer Coach auf der Betreuerbank von Lauterach in dieser Meisterschaft. „Er hat ein FC Lauterach Gen, kennt den Klub in- und auswendig und nicht zuletzt auch bei uns aktiv gespielt. Wir gehen nicht unbedingt den Weg von renomierten Trainern. Wir sind mit Unterkircher, Bayr und zuletzt Schnepf/Späth eigentlich immer gut gefahren. Wir machen auch mal das was nicht erwartet wird. Es wird eine langfristige Zusammenarbeit von beiden Seiten angestrebt“, sagt FC Lauterach Langzeitobmann Norbert Heimpel gegenüber den Vorarlberger Nachrichten. Lauterach startet als Sechster von acht Mannschaften mit dem Nachbarschaftsduell in Bregenz am 21. März 2020 ins Abstiegs Play-off. Für seinen neuen Arbeitgeber absolvierte Hagspiel vor einem Jahrzehnt knapp dreißig Meisterschaftsspiele und musste aufgrund einer schmerzhaften Verletzung an der Achillessehne seine aktive Laufbahn beenden.