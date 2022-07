Geburtstagsfeier für „Das Kleine Ich bin Ich“

Bludenz. Der Kinderbuchklassiker, der auch 50 Jahre nach seinem Erscheinen Kinder und Eltern gleichermaßen begeistert, berührt und zum „Ich- sein“ auffordert, lädt zu einem besonderen Geburtstagsfest ein.

„Das kleine Ich bin Ich“ feiert seinen 50. Geburtstag und Bludenz feiert mit. Das Fabelwesen ist weltweit bekannt und beliebt. In über 20 Sprachen übersetzt, verzaubert es seit einem halben Jahrhundert generationsübergreifend all jene, die es kennenlernen. Das Thema könnte aktueller nicht sein: Sich selbst zu finden. Die Erfinderin des kleinen Tierchens, Mira Lobe, arbeitete jahrzehntelang mit der Wahlvorarlbergerin Susi Weigel zusammen, die bis zu ihrem Tod in Bludenz lebte. Im Jubiläumsjahr werden die Illustratorin und ihr einzigartiges Wesen in sieben verschiedenen Veranstaltungen wieder zum Leben erweckt.