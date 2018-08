Geburtstag (96)

Hermann Immler (96)

Lochau. Hermann kam am 23. August in Eichenberg auf die Welt. Seine Eltern Franz Josef und Johanna Immler hatten sieben Kinder, Lydia (1919), Maria (1921), Hermann (1922), Josef (1924), die Zwillinge Johann und Paula (1925), Martin (1927) und Theresia (1935).

Hermann besuchte in Eichenberg die Schule und half in der elterlichen Landwirtschaft mit. Danach machte er eine Fotografenausbildung, denn fotografieren war sein Hobby. Hermann war im Schulfilmverleih tätig.

1962 zog Hermann gemeinsam mit seinen Eltern ins selbst gebaute Haus in Lochau, wo sie separate Wohnungen hatten.

Durch seinen Bruder lernte Hermann 1960 die Holländerin Rit, geb. 1937, kennen und sofort lieben, die hier auf Urlaub war. Dass sie fünfzehn Jahre jünger war, empfanden sie nicht als hinderlich. Am 15. Juli 1961 heirateten sie und schnell stellten sich ihre vier Söhne ein, Gerhard (1962), Manfred (1963) und die Zwillinge Helmut und Roland (1964). Leider verstarb seine geliebte Rit schon mit 62 Jahren.

Viele schöne Reisen haben sie unternommen, die der Hobbyfotograf in vielen Bilder festhielt. So kann man in seiner Wohnung mehrere Fotoalben von europäischen Ländern von Finnland bis Griechenland entdecken.