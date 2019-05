Geburtstag im Radiomuseum

In Rauch’s Radiomuseum wurde am Samstagnachmittag mit einem fröhlichen Fest Geburtstag gefeiert.

Lustenau. Der Sammelleidenschaft Herbert Rauchs verdankt es die Marktgemeinde, dass im Laufe der Zeit eine beachtliche Anzahl von Radiogeräten den Weg ins Museum gefunden hat. Was im Privathaus in der Rosegger Straße begann, wird seit zwei Jahren in der Hofsteigstraße im Museum weiter geführt. Viel zu eng waren die Räume im Eigenheim geworden, um all den Radiogeräten und Grammophonen Platz zu bieten. Mit dem Fest am letzten Samstag feierte man das 20jährige Bestehen des Museums. Wolfgang Bösch (Radiogeschäft Bösch) kennt sich im Metier aus und übernahm gerne die Aufgabe, den Museumsgründer zu interviewen. Im Namen der Gemeinde gratulierte auch Daniel Steinhofer der Familie für den unermüdlichen Einsatz im Namen der Radiogeschichte. Im Museum befinden sich über 550 Sammlerstücke aus der ganzen Welt.