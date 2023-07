Geburtenstation in Bludenz erneut geschlossen

SPÖ fordert sofortiges Handeln. Der Parteiobmann der SPÖ, Antonio Della Rossa, äußerte seine Besorgnis über die Situation im Landeskrankenhaus (LKH) Bludenz.

Seit Monaten steht fest, dass auch in diesem Jahr keine Geburtenhilfe angeboten werden kann. Bereits im Jahr 2022 wurde die Geburtenhilfe in Bludenz während des Sommers ausgesetzt, damals aufgrund der Überbelastung des Personals durch die Covid-19-Pandemie. Nun wiederholt sich dieses Problem, obwohl Corona mittlerweile endemisch ist und keine Rolle mehr bei den Personalengpässen spielen sollte.

Notdienstplan

"Einmal mehr wird der Leistungskatalog im LKH Bludenz beschnitten, offensichtlich da Feldkirch als 'Mutterhaus' bevorzugt wird. Der Personalmangel ist ein bundesweites Problem, deshalb muss die Landesregierung und die Stadtregierung in Bludenz umso dringender handeln, um die Situation in Bludenz nicht weiter eskalieren zu lassen", äußerte sich Della Rossa besorgt.

"Perspektivenloses Handeln"

"Bludenz ist flächenmäßig der größte Bezirk in Vorarlberg. Die Anfahrtszeiten für Gebärende müssen gerade in Situationen, in denen ein schnelles Eingreifen notwendig ist, so gering wie möglich gehalten werden", betonte Della Rossa.