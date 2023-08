Geburtenstation am LKH Bludenz öffnet wieder

Die häuserübergreifende Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Landeskrankenhäuser Feldkirch und Bludenz kehrt nach Beendigung des Sommermodells wieder in den Regelbetrieb zurück. Ab 14. August sind in Bludenz nun wieder Entbindungen möglich.

Optimale Versorgung durchgängig gewährleistet

Im Zuge dessen schloss die Geburtenstation in Bludenz zwischen 14. Juli und 14. August ihre Pforten. Die Schwangerenambulanz sowie die gynäkologische Ambulanz standen dahingegen nur zwei Wochen lang nicht zur Verfügung. Während der temporären Schließung der Geburtshilfe und der Wochenstation am LKH Bludenz erhielten Schwangere auf den geburtshilflichen Stationen der LKH Feldkirch und Bregenz, sowie des KH Dornbirn die bestmögliche Betreuung. Insbesondere durch die enge Zusammenarbeit der Standorte Bludenz und Feldkirch, sowie die zentrale Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe durch Prim. DDr. Burghard Abendstein konnte die optimale Versorgung durchgängig sichergestellt werden.

Wieder alle Leistungen für Patientinnen verfügbar

Spannendes Arbeitsumfeld – attraktive Ausbildung

Das 2022 geschaffene Doppelprimariat mit der gynäkologischen und geburtshilflichen Fachabteilung am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch eröffnet diesbezüglich neue Möglichkeiten. Mit diesen zwei Ausbildungsstandorten innerhalb einer Abteilung gelingt es dem Krankenhaus, Jungmediziner auf ideale Weise das "Einmalseins" der Gynäkologie und Geburtshilfe zu vermitteln und sie Schritt für Schritt an die Herausforderungen dieses Faches heranzuführen. Durch das Rotationsmodell können Ärzte in Ausbildung auch tief in komplexere Erkrankungsbilder einsteigen. Aber auch Fachärzte finden hier ein spannendes Betätigungsfeld.