Gebührender Abschied

Vier Posaunisten organisieren zum Abschluss ihrer Musikschulzeit Abschiedskonzert.

Es waren einmal vier Burschen aus vier verschiedenen Orten, die – unabhängig voneinander – denselben Wunsch hatten: ein Instrument zu erlernen. Posaune sollte es sein. Und der Zufall führte sie alle – wenn auch nicht zur gleichen Zeit – zu Musikschullehrer Bernhard Kurzemann, der unter anderem in der Musikschule Feldkirch unterrichtet. Nun, zehn bis 13 Jahre später, sind Peter Brotzge (19, Rankweil-Brederis), Thomas Burgstaller (20, Bludenz), Maximilian Martin (19, Zwischenwasser) und Timo Ritter (18, Feldkirch-Tosters) am Ende ihrer Musikschulausbildung angekommen. Und weil am Ende guten Dingen ein schöner und würdiger Abschied gebührt, haben sich die jungen Männer zusammengetan, um unter dem Projektnamen „T-Bone Party“ einen musikalischen Schlusspunkt hinter ihre Musikschulzeit zu setzen und noch einmal zu zeigen, was sie auf ihrem Instrument so alles drauf haben.