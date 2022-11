Gebühren, Umbesetzungen und Landtagsgesetze

Die Gebühren, Abgaben und Entgelte für das kommende Jahr standen bei der Novembersitzung der Götzner Gemeindevertretung im Mittelpunkt.

Im Fokus der Sitzung im Götzner Feuerwehrhaus standen für die Gemeindevertreter allerdings die Abgaben, Gebühren und Entgelte für das Jahr 2023. Nachdem die aktuelle Inflation derzeit schon hoch genug ist, war der Gemeindevertreter dieser Punkt besonders wichtig und so konnte am Ende mit einer Erhöhung von durchschnittlich rund fünf Prozent ein guter Kompromiss erzielt werden. Auf der einen Seite fiel die Gebührenerhöhung damit nicht allzu hoch aus und auf der anderen Seite können somit auch die steigenden Kosten der Gemeinde abgedeckt werden.

In weiterer Folge wurde bei der Gemeindevertretersitzung im November auch der Ankauf durch die Gemeinde von drei Stück Klimatickets beschlossen. Diese können dann gegen Pfand eines Lichtbild-Ausweises für drei Tage beim Bürgerservice ausgeliehen werden. Nach Umbesetzungen von Ausschussmitgliedern wurden noch mehrere Landtagsgesetze besprochen. So gab es Diskussionen über das Verfassungsgesetz, das Sportgesetz oder das Gesetz für Bildung und Betreuung von Kindern. Nach weiteren allfälligen Berichten folgte noch der Hinweis auf die letzte Sitzung in diesem Jahr, welche am 19. Dezember stattfinden wird. MIMA