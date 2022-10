Gebrüder Weiss transportiert Experimente für Raketenmission der Swedish Space Corporation

Mit an Bord der Rakete wird unter anderem das Fortis-Modul (Mitte) sein, welches 13 Uhren in der Schwerelosigkeit untersucht. Am Projekt beteiligt: (v.l.n.r): Marcel Giger (Operations Manager, Fortis), Andreas Bentele (Marketing Manager, Fortis), Stefan Krämer (Program Manager, SubOrbital Express, SSC), Jupp Philipp (Inhaber und Geschäftsführer, Fortis), Oscar Löfgren (Maschinenbauingenieur, SSC), Christos Tolis (Systemingenieur, SSC). ©What The Film