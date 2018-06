Gebrüder Weiss: Rumänischer Standort erweitert

Die Erweiterungsarbeiten von Gebrüder Weiss am rumänischen Standort Sibiu in der Region Siebenbürgen sind per Juni 2018 abgeschlossen worden.

Auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern wurde ein neues Logistikterminal inklusive Cross-Docking-Hub errichtet. Die Standorterweiterung war aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Logistikleistungen in der Region notwendig geworden. Im Jahr 2017 wickelte Gebrüder Weiss Rumänien 605.442 Sendungen mit einem Gesamtgewicht von 1,2 Millionen Tonnen ab, was einer Steigerung von elf Prozent zum Vorjahr entspricht.

1994 als Speditionsbüro mit vier Mitarbeitern gegründet, hat sich Gebrüder Weiss Rumänien über die Jahre zu einem der führenden Full-Service-Logistiker am heimischen Markt etabliert. Heute zählt das Unternehmen 600 Mitarbeiter, elf Standorte und bewirtschaftet eine Logistikfläche von rund 50.000 Quadratmetern. Speziell Landtransporte nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Bulgarien und Ungarn machen heute einen Großteil des Geschäfts aus.

Zugang zu Weltmärkten per Luft- und Seefracht Auch der Bereich Air & Sea entwickelte sich positiv: Seit 2014 ist das Sendungsaufkommen für Luft- und Seefracht jährlich um mehr als 25 Prozent gestiegen. Von 2016 auf 2017 wurde ein Zuwachs von 50 Prozent bei den beförderten TEUs verzeichnet. Vor diesem Hintergrund hat Gebrüder Weiss die Air & Sea-Struktur der gesamten Landesorganisation ausgeweitet und weiter personell verstärkt.

So führt das Unternehmen vier Mal wöchentlich LCL-Sammelcontainer zwischen China/Hongkong und dem Hafen Constanta am Schwarzen Meer durch. Von Constanta aus werden zudem über den Main-Donau-Kanal die wichtigsten mitteleuropäischen Hafenstädte, die Nordsee und Überseedestinationen erreicht.