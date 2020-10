Gebrüder Weiss erhält "Grünes Licht" für Ipsen-Übernahme

Die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich genehmigen die Übernahme von weiten Teilen des operativen Geschäfts der deutschen Ipsen Logistics GmbH durch den Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss.

Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Nach der Freigabe durch die Wettbewerbshüter werde die per Ende Juli vertraglich fixierte Übernahme zum 1. Oktober umgesetzt.

Mit der Akquisition soll das Air & Sea-Netz von Gebrüder Weiss um Landesgesellschaften in Belgien, Polen und Malaysia vergrößert werden. Die Ipsen-Landesgesellschaften in Marokko und Algerien blieben weiterhin Kooperationspartner, seien von der Transaktion aber unberührt, ebenso wie Ipsen Industrial Packing in Bremen. Gebrüder Weiss übernehme die 180 Ipsen-Mitarbeiter an den acht Standorten in Deutschland, die ab sofort unter Gebrüder Weiss firmieren, damit stärke man die Präsenz in Deutschland und erweitere zugleich das globale Air & Sea-Netz, so das Unternehmen. Für die Landesgesellschaften in Belgien, Malaysia und Polen sei die Umfirmierung zum Jahreswechsel 2020/21 geplant.