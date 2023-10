Gebrüder Weiss übernehmen deutsches Logistikunternehmen

Das Vorarlberger Unternehmen Gebrüder Weiss übernimmt das deutsche Logistikunternehmen amm logistics und stärkt somit seine Präsenz in Deutschland. Die Standorte sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben erhalten.

Die in Vorarlberg ansässige Logistikfirma Gebrüder Weiss setzt ihren Expansionskurs in Deutschland fort. Mit der Übernahme des Logistikunternehmens amm logistics in Konradsreuth, bauen die Vorarlberger ihre Präsenz in Deutschland weiter aus. Bereits zuvor hatte das Unternehmen das Logistikunternehmen Wedlich in Bayreuth übernommen.