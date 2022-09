Gebremste Strompreise, maskenlose Messe, getestete Schüler

Zum Start der 74. Herbstmesse in Dornbirn sind am Mittwoch der künftige Aufsichtsratsvorsitzende der Messe, Martin Dechant, VKW-Vorstandsmitglied Helmut Mennel zur heute beschlossenen Strompreisbremse und zum bevorstehenden Schulstart, der Elternverbandsvertreter Michael Tagger die Gäste bei Vorarlberg LIVE.

Der 43-jährige Dornbirner Agenturchef von ikp Vorarlberg wird nach der Herbstmesse die Nachfolge von Otto Mäser als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe antreten, der nunmehr elf Jahre lang ehrenamtlich tätig war. Vor seinem Amtsantritt am 19. September spricht Dechant im Interview mit Gastgeberin Birgit Entner-Gerhold über die Zukunftsaussichten, den Stellenwert und weitere Vorhaben in und rund um das Messegelände.

Die Regierung hat am heutigen Mittwoch im Ministerrat die Strompreisbremse beschlossen. Mennel ist Vorstandsmitglied der illwerke vkw AG und erklärt unter anderem auch die Funktionsweise und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Vorarlberger Bevölkerung des neusten Regierungsbeschlusses.

Der Schulstart steht vor der Tür. In Vorarlberg möchten über 54.000 Schülerinnen und Schüler wieder den Weg zurück in die Normalität schaffen und nicht nur die Pandemie, sondern auch das "Distance Learning" hinter sich lassen. Tagger vom Vorarlberger Landeselternverband hält fest. Die Digitalisierung in den Schulen habe sich zur Zeit der Pandemie rasant entwickelt und man dürfe sich neugewonnen Herangehensweisen jetzt nicht wieder verschließen, richtet der Elternvertreter im Vorfeld aus.