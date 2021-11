Gebrauchte Ski trotz Pandemie

Erster Schibasar mit 3G: Gebrauchte Ski speziell für Kinder gefragter denn je

Preiswerte gebrauchte Skiausrüstung in hervorragender und kontrollierter Qualität und Wintersportbekleidung in allen Größen lockten etliche schon vor der Einlasszeit auf den Schibasar in der Mittelschule Frastanz. Die kontrollbedingte Schlange am Eingang löste sich dank der ausgezeichneten Organisation rasch auf. Regelrecht gestürmt wurde anschließend der Schibasar, um die vielen Wintersportartikel als erster abzuräumen.