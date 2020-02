Gebrauchte Kinderartikel eine zweite Chance geben

Der Familienverband Großwalsertal steckt mitten in den Vorbereitungen für den Frühjahr-Sommerbasar am Samstag, 14. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Walserhalle Raggal.

Bekleidung, Schuhe, Spielwaren, Bücher und vieles mehr kann beim Basar für gebrauchte Kindersachen zu Schnäppchenpreisen ergattert werden. Wer noch gut erhaltene und funktionstüchtige Artikel für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren zu Hause hat, kann diese zum Verkauf abgeben. Informationen zum Ablauf und die Verkäufernummer sind bei Bettina Dünser vom Familienverband erhältlich. Sie ist unter Tel. 0664 6471270 oder per E-Mail an familienverbandgrosswalsertal@gmail.com erreichbar.