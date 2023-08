Gebhardsfest am 27. August

Wegen des prognostizierten Schlechtwettereinbruchs findet der Festgottesdienst mit Bischof Benno Elbs in der Pfarrkirche St. Gebhard (Wuhrwaldstraße 24) um 10:00 Uhr statt.

In den Bregenzer Pfarrkirchen entfällt an diesem Sonntag die Messfeier am Vormit­tag.

Zusätzliche Messfeiern finden am Vorabend in St. Kolumban um 18.30 Uhr und am Sonntag in der Seekapelle um 8 Uhr und in Herz Jesu um 19.30 Uhr statt.