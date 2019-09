Der Seilzieh-Wettkampf der Bürgermusik Schwarzach war ein voller Erfolg.

Am vergangenen Samstag tönte mehrmals ein lautstarkes „Ho ruck!“ durch Schwarzach, als die kräftigen Damen und Herren beim Seilziehwettkampf um den Siegerpokal kämpften. Für den an sich schon traditionellen Jahrmarkt rund um den Gemeindesaal überlegten sich die Organisatoren der Bürgermusik für heuer etwas Spezielles: Jeweils fünfköpfige Teams wurden zum Kräftemessen der besonderen Art eingeladen. Während diese am Seil auf dem Rasen ihr Bestes gaben und ihre geballte Muskelkraft und Standfestigkeit unter Beweis stellten, unterhielten der MV Dornbirn-Rohrbach, die BM Wolfurt und abschließend die Chacha-Band der Gastgeber die vielen Gäste musikalisch.