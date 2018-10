GaYA-Konferenz zu Jugendbeteiligung und Governance

Am 30. November 2018 findet im französischen Chambéry die große GaYA-Konferenz Junge Ideen für die Alpen statt. Eingeladen sind Jugendliche, PolitikerInnen, NGOs und alle Interessierten.

Wem die Jugendbeteiligung in den Alpen ein Anliegen ist, wer seine Gemeinde oder Region entwickeln und beleben möchte oder junge Ideen fördern will, der sollte sich den 30. November 2018 vormerken. Dann findet im französischen Chambéry eine Konferenz zum Projekt GaYA (Governance and Youth in the Alps) statt. Auf dem Programm stehen interaktive Sessions zu Jugendbeteiligung und Governance, Musik, alpine Kulinarik sowie Filme von Jugendlichen. Dabei lernen sich die TeilnehmerInnen aus den verschiedenen Alpenländern kennen und können sich austauschen.