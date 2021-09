Gaumenschmaus beim Streetfood Festival

"Frastanz bittet zu Tisch" Kulturaustausch hautnah erleben.

Über zehn Volksgruppen boten feinste Spezialitäten, Drinks und Desserts an. “Uns war es wichtig, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen. So haben wir Wert darauf gelegt, kleinere Häppchen zu offerieren, damit viel durchgekostet werden kann”, so Blacha. Auf dem Festgelände der Energiefabrik an der Samina galt Registrierungspflicht und die 3-G-Regel. Es wurden auch Tests vor Ort angeboten. Es war ein gutes Miteinander und die Besucher fühlten sich sichtlich wohl. TAY