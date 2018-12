Gaumenfreuden und Partystimmung in Lech

Die Arlberggemeinde lud am selben Tag zu einem Weinkulinarium und einem Musikfestival.

Lech. Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlugen die Mitarbeiter von Lech Zürs Tourismus. An ein und demselben Tag kamen nämlich sowohl Liebhaber von Köstlichkeiten aus Küche und Keller beim „CSI Arlberg“ als auch Partytiger und Nachtschwärmer bei „Fantastic Gondolas“ auf ihre Kosten.

Bereits am Nachmittag stand im Rahmen des fünftägigen Genussfestes „Arlberg Weinberg“ die vierte Auflage des „Culinary Scene Investigation“, für das Lara Maria Burtscher (Lech Zürs Tourismus) und Projektleiter Horst Grilc (Morandell) verantwortlich zeichneten, auf dem Programm. Dabei verkosteten nicht nur 40 Winzer in vier Hotels ihre edlen Tropfen, zudem sorgten acht Spitzenköche mit insgesamt 16 Hauben, darunter der hochdekorierte Thorsten Probost (Burg Vital Resort), für Gaumenfreuden der Extraklasse.

Die kulinarische Reise im Herzen von Lech nahmen neben vielen anderen auch Tourismuschef Hermann Fercher mit Renée Jud, Architektin Susanne Merz mit Michael Gaudl (k.d. feddersen), Andreas und Sabine Helbok (Generali Versicherungsagentur), Pädagogin Ursula Schnell, Buchhalterin Susanne Gächter, Marianne Meusburger (Rudalpe) sowie Gerhard Lucian (Burg Hotel) in Angriff.

Abends hätte dann das „Fantastic Gondolas“-Musikfestival am Rüfikopf über die Bühne gehen sollen. Angekündigte Sturmböen machten jedoch den Organisatoren mit Marcel Drexel (Lech Zürs Tourismus) und Projektleiter Udo Kapeller an der Spitze, einen Strich durch die Rechnung. Anstelle der vier Gondeln der Rüfikopf-Seilbahn wurde wenigstens eine Kabine der Bergbahnen Oberlech zur Disko umfunktioniert. Dort und in allen Clubs des Orts gaben sich 40 internationale DJs abwechselnd ein Stelldichein. Zudem sorgten Lichtkünstler für ein multimediales Feuerwerk.