Gauenstein Aktiv unterstützt Herzkinder

Schruns. (sco) Dem Montafoner Verein Gauenstein Aktiv ist es ein Herzensanliegen, die Hilfsorganisation Herzkinder Österreich zu unterstützen.

Mitglieder des Vereins engagierten sich deshalb beim jüngst durchgeführten Herzlauf Vorarlberg in Bludenz und übergaben dem Verein Herzkinder Österreich einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Dem gemeinnützigen Verein Gauenstein Aktiv gehören etwa 90 Personen an. Einnahmen erzielen sie durch die Bewirtung bei den verschiedensten Veranstaltungen. Sage und schreibe 350.000 Euro sind in den vergangenen Jahren zusammengekommen und hilfsbedürftig Menschen im Ländle gespendet worden. “Jeder und jede einzelne Person, die sich in den Dienst der guten Sache stellen möchte, ist bei uns herzlich willkommen”, teilte der Verein mit.