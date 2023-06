"Gauenstein Aktiv": Großes Benefizkonzert

Der gemeinnützige Verein "Gauenstein Aktiv", der in Schruns aus der Taufe gehoben wurde, spendete binnen 13 Jahren sage und schreibe 320.000 Euro.

Stallehr, Bludenz, Schruns. (sco) Die kleine Montafoner Gemeinde Stallehr wird am Freitag, dem 9. Juni, zum großen Schauplatz, wenn Wolfgang Frank und „Die Grubertaler“ beim großen Benefizkonzert für eine rauschende Nacht sorgen. Wolfgang Frank, der unter anderem mit dem deutschen Fachmedienpreis 2006 ausgezeichnet wurde, verzaubert sein Publikum mal sanft, mal rockig und spielt sich in die Herzen der Menschen. Als Hitparadenstümer mit einem Dutzend Top-10-Alben und zehn Goldenen Schallplatten zählen die Grubertaler zu den erfolgreichsten Partyschlager-Interpreten. Mit ihrem Auftritt garantieren sie für Bombenstimmung. Der Erlös kommt dem gemeinnützigen Verein Gauenstein Aktiv zugute. Dieser gibt den Erlös wiederum an Familien weiter, welche in Not geraten sind. Ganahl Getränke, langjähriger Partner des Vereins Gauenstein Aktiv, stellt sein Areal für die Durchführung des Event zur Verfügung. “Dafür sind wir ihm sehr dankbar”, teilt der Verein mit.