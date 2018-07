Gauditurnier auf dem Hundeplatz

Der Wettergott meinte es gut mit den Hundefreunden, die am Gauditurnier teilnahmen.

Mäder Gaudi “per exellance” für Zwei- und Vierbeiner war geboten an diesem sonnigem Sonntag auf dem Vereinsgelände. Und so war schon viel Engagement, Spontanität und Einfallsreichtum seitens der Zweibeiner gefordert, um den Hund durch einen Tunnel mit scheppernden Dosen laufen zu lassen. Sackhüpfen, Stiefel werfen und vieles mehr mussten Mensch und Hund gemeinsam im Parcours meistern. Entspannt konnte sich der Vierbeiner dann auch mal von seinem Menschen in einem Wagen durch die Gegend ziehen lassen.