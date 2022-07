Gasversorgung, Abtreibung und Familiensachen

IV-Vorarlberg Geschäftsführer Christian Zoll, Angelika Atzinger, Geschäftsführerin des Vereins Amazone und Lebens- und Sozialberaterin Tamara Testor-Schwärzler heute in "Vorarlberg LIVE".

Frauen dürfen in den USA keine Abtreibung durchführen lassen, so der Entschluss des Supreme Courts vor zwei Wochen. Auch in Österreich ist eine Abtreibung rechtlich illegal, wobei es möglich ist, einen Schwangerschaftsabbruch bei bestimmten Bedingungen durchführen zu lassen. So auch in einer Abtreibungsklinik in Bregenz, die aber wegen der anstehenden Pension des Arztes bald geschlossen und nicht nachbesetzt wird. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink schloss in einem Gespräch in "Vorarlberg LIVE" am Montag aus, dass die Landeskrankenhäuser die Aufgabe übernehmen könnten und wurde dafür stark kritisiert. Wie sieht die Lage in Vorarlberg aus? Wie groß ist das Interesse an einer Beratung zum Thema Abtreibung? Aus welchen Gründen überlegen Frauen ihre Schwangerschaft abbrechen zu lassen? Darüber redet die Geschäftsführerin des Vereins Amazone Angelika Atzinger heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".