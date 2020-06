Gastronomische Hochburg mit viel Tradition

Gemeindearchivar Norbert Schnetzer auf den Spuren der Rankler Gasthausgeschichte

Rankweil. Dass die Marktgemeinde Rankweil sowohl gastronomisch zu den absoluten Topdestinationen des Landes zählt ist wohl kein Geheimnis. Neben den aktuell, teils schon sehr lange, bestehenden Gasthäusern, gab es im Laufe der Vergangenheit zahlreiche weitere Vertreter der Zunft, die ihren Betrieb aber schon wieder eingestellt haben. Insgesamt belegt sind laut Archivar Norbert Schnetzer, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Besucher zu einem Rundgang durch die Gasthausgeschichte geladen hatte, insgesamt 45 Gasthäuser und Cafés. Blickt man zurück auf eine Quelle von 1857, so hatte Rankweil damals 2250 Einwohner und 24 Gasthäuser – womit ein Haus auf rund 100 Einwohner kam. Verglichen mit heute wären das dann in etwa 130 Wirtshäuser. So viele hat die Marktgemeinde nicht, verweist aber immer noch auf eine enorm hohe gastronomische Dichte und Vielfalt. Dieser Umstand ist historisch gewachsen, hauptverantwortlich waren dafür das Recht einen Markt zu veranstalten, das sehr starke Zunftwesen und vor allem natürlich der Umstand das Rankweil seit dem 12. Jahrhundert ein Wallfahrtsort ist. Die starke Verbindung zur Basilika tritt auch in der Namensgebung zu Tage. Der Adler (Johannes), der Ochsen (Lukas), der Löwen (Markus) und der Engel (Matthäus) waren Synonyme für die vier Evangelisten. Auch Teile der Jünger Jesu kommen sinnbildlich in der Namengebung vor. Der zumindest teilweise noch geöffnete Schneeberg führt als Symbol den Schlüssel und steht für den heiligen Petrus, der Rankweiler Hof mit dem Schwert den Jünger Paulus.