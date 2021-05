Gastronomische Erweiterung des Garnmarkts

Ab Sommer eröffnet der Pavillon inklusive öffentlicher Toilette

Götzis. Am oberen Eingang des Götzner Garnmarkts laufen seit geraumer Zeit die Bauarbeiten am künftigen Torwächter und optischen Blickfang dem sogenannten Pavillon. Bereits in den kommenden Sommermonaten soll dort das gastronomische Angebot der beliebten Flanierzone der Marktgemeinde nochmals erweitert werden. Inkludiert im neuen Gebäude wird auch eine öffentliche zugänglich Toilette, eine Infrastrukturerweiterung, die bereits seit längerem von vielen Garnmarktbesuchern gewünscht wurde. Neben Wickelmöglichkeiten für Babys und Kleinkinder wartet die Toilette mit einer Innovation auf, so wird sich die öffentliche Bedürfnisstätte nach jeder Benützung komplett selbst reinigen.