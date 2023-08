Gastronomie - Kennzeichnung der Herkunft: ja oder nein?

Ab 1. September tritt in Österreich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Kantinenessen in Kraft. Eine solche Kennzeichnung wird auch für die Gastronomie gefordert.

Grund für eine Kennzeichnung nach Kebab-Skandal

Dem widerspricht Hotelier und Gastronom Schellhorn. In seinem großen Betrieb in Salzburg bräuchte er jemanden im Büro, der jeden Tag schreibe, woher das Fleisch sei, sagte Schellhorn am Dienstag in dem Beitrag des Ö1-"Mittagjournals" des ORF-Radios.