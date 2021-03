Gastro-Zukunft und Aushubdeponie

Am Donnerstag sind Wirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, der Bürserberger Bürgermeister Fridolin Plaickner sowie die Antenne-Vorarlberg-Moderatoren Sandra Tasek und Martin Veith zu Gast.

Seit Montag ist die Gastronomie in Vorarlberg wieder geöffnet. Wirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger spricht in "Vorarlberg live" über ihren Lokalaugenschein im Ländle und der Zukunft von Gastro, Tourismus und Co.