Gasthaussterben in Dornbirn geht weiter

An der Eingangstür des Gasthaus Helvetia in Dornbirn hängt ein Zettel mit der Aufschrift: Für immer geschlossen.

Dornbirn. Damit geht das Gasthaussterben in der Messestadt weiter. Nachdem im vergangenen Jahr der „Bären“ in der Dr. Anton-Schneiderstraße abgerissen wurde, wird auch dem traditionsreichen Gasthaus Helvetia in der Schmelzhütterstraße in diesem Jahr das selbe Schicksal ereilen.

Alles geht zu Ende

Dabei war die „Helvetia“ in den letzten über 140 Jahren beliebter Treffpunkt für Gasthausbesucher aus Nah und Fern und der Familienbetrieb konnte in dieser Zeit zahlreiche Stammgäste begrüßen. Am Silvesterabend öffnete das Gasthaus direkt an der Dornbirner Ache nun aber letztmalig seine Türen und verwöhnte die Gäste mit einem letzten Silvestermenü. „Leider geht alles irgendwann zu Ende und so ist es jetzt auch pensionsbedingt mit der Helvetia“, bedankt sich Wirtin Waldtraud Lercher mit einem Brief auf der Webseite bei allen Gästen.

Helvetia noch in diesem Jahr abgebrochen