Gasthaus Sternen in Hard: Hier gibts Vorarlbergs beste Schlachtpartie

Mehr als 3000 Vorarlberger haben für ihre Lieblings-Schlachtpartie abgestimmt. VOL.AT war vor Ort im Gewinner-Gasthaus Sternen in Hard und sprach mit Chefin Jill Sabrina Laner.

Die Frage, wo es denn die beste Schlachtpartie in Vorarlberg gibt, beschäftigte letzte Woche VOL.AT und essen.vol.at. Unglaubliche 3.000 Leserinnen und Leser haben online für ihren Favoriten abgestimmt undschlussendlich das Gasthaus Sternen in Hard zum Sieger in der Kategorie “Vorarlbergs beste Schlachtpartie” gekürt.