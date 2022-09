Gasthaus Krone in Thal bei Sulzberg sucht neuen Pächter

Mit Jahresende bietet sich die Chance, die Bewirtung der Krone in Thal bei Sulzberg zu übernehmen und dem Genuss die Krone aufzusetzen.

Draußen im Schatten der Kastanienbäume oder gemütlich in den holzgetäfelten Stuben nahe dem Kachelofen, die Krone präsentiert sich ganz als Bilderbuchdorfgasthaus. Durch die liebevolle Sanierung blieb das 1928 erbaute Haus, das einzig originalgetreu erhaltene Gasthaus der Gemeinde Sulzberg.

Besondere Gastgeber

Die bisherigen Pächter und Wirte, Brigitte und Fritz Vetterl, verabschieden sich mit Jahreswechsel in ihre wohlverdiente Pension. Sie überlassen nach acht Jahren in Thal mit der Krone eine wertvolle Perle von Gastlichkeit, in der jeder willkommen ist, ob auf ein schnelles Bier oder ein gemütliches Glas Wein.