Gastgeber:innen für Bänkle Hock gesucht

Am Samstag, den 8., und Sonntag, den 9. Juni findet in Rankweil und Brederis wieder der Bänkle Hock statt.

Sie wollen Gastgeber:in sein?

Der Bänkle Hock findet am Samstag, den 8., und Sonntag, den 9. Juni 2024, jeweils von 15:00 bis 18:30 Uhr, in Rankweil und Brederis statt. Als Gastgeber*in stellen Sie ihre Gartenbank bzw. eine Sitzgelegenheit sowie Getränke für Besucher*innen zur Verfügung. Für Anmeldungen und Fragen wenden Sie sich bitte bis Freitag, den 10. Mai 2024, an die Gemeinwesenstelle MITANAND unter T +43 664 8391421 bzw. per Mail an mitanand@rankweil.at.