Gastgärten künftig im Sommer und Winter

Bregenz (BRK) – Corona machte es möglich. Die in Bregenz im Sommer praktizierte Gastgartenregelung galt zwecks Unterstützung der heimischen Gastronomiebetriebe temporär auch in den letzten beiden Wintersaisonen.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach dem Stadtrat am 22. März berichtete, habe sich die Stadt mit den Wirtschaftstreibenden in jüngster Vergangenheit in mehreren Gesprächen geeinigt. Demzufolge gilt die privatrechtliche Bewilligung für den Betrieb von Gastgärten nicht nur wie üblich vom 1. März bis zum 31. Oktober, sondern – unter gewissen Voraussetzungen – ebenso von Anfang November bis Ende Februar eines jeden Jahres: „Nach der Corona-Krise ist es uns ein großes Bedürfnis, der lokalen Gastronomie so gut wie möglich unter die Arme zu greifen. Umso mehr freut es mich, dass wir den Beschluss einer ganzjährigen Gastgartennutzung fällen konnten.“