Gasspeicher in Österreich "nahezu einzigartig in Europa"

Seit dem Beginn des russisch-ukrainischen Gasstreits wurden die Erdgasspeicher in Österreich massiv ausgebaut, die Speicherkapazität wurde seit dem Jahr 2007 auf 95,5 Terawattstunden (TWh) fast verdoppelt.

74 Speicherkunden

"Grundsätzlich gehört das Gas immer dem, der es gekauft und eingespeichert hat", erklärte Haber im Gespräch mit der APA. "Der größte Teil des eingespeicherten Gases ist nicht bestimmten nationalen Märkten zugeordnet. Die Händler und Unternehmen, denen das eingelagerte Gas gehört, verkaufen es zum Teil nach bereits abgeschlossenen Lieferverträgen, zum Teil aber auch nach Preis und Nachfrage." Ende 2021 gab es 74 Speicherkunden, denen das Gas in den Speichern gehörte, und in der Vergangenheit gab es keinen Zweifel daran, dass für die Endkunden in Österreich ausreichend Gas zur Verfügung steht.

Gas für zwei Wintermonate

Insgesamt sind die Speicher in Österreich bereits zu mehr als 50 Prozent gefüllt. "Damit sind wir im europäischen Vergleich sehr weit vorne", betonte Haber. "Andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, haben einen höheren Befüllungsgrad, aber der Anteil am Jahresverbrauch liegt bei nur 16 Prozent." In anderen Ländern rund um Österreich sehe es ähnlich aus, so entspreche etwa das derzeit in Italien gespeicherte Gas nur 18 Prozent des dortigen Jahresverbrauchs. Das ist der gleiche Wert wie für ganz Europa. "18 Prozent des europäischen Verbrauchs sind eingespeichert." Österreichs südlicher Nachbar Slowenien hat gar keinen eigenen Gasspeicher sondern lagert in Österreich Gas ein, das sei aber nur ein kleiner Teil der österreichischen Speicherkapazität, "ein kleiner einstelliger Prozentwert", so Haber.