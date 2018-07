Gassenfest zur Radrundfahrt

Zum Start der 70. Österreich Radrundfahrt fieberte ganz Feldkirch mit den Athleten mit. Mehrmals passierte die Radsport-Elite die Stadt, und in den Pausen sowie nach dem Zieleinlauf bot das Gassenfest zum 800-Jahr-Jubiläum viel Abwechslung.

Schon ab zehn Uhr herrschte am Dogana in der Neustadt Party Pur. Viele genossen es, beim Weißwurstfrühstück die Athleten aus erster Reihe anzufeuern, um anschließend beim fetzigen Sound von „Gab & Gal“ gemeinsam abzufeiern. Viele erschienen in Rad- oder Trachtenoutfit, um sich eine der Trinkflaschen mit Gewinnspielnummer zu sichern. Auf Radsportfans warteten attraktive Preise wie Trikots vom Team Vorarlberg und mehr.

In den Gassen luden Gastgärten und diverse Bars mit Musik und feinem kulinarischen Angebot zum Verweilen ein. Feldkirch traf sich und feierte mit Musik und Bewirtung in der Kreuzgasse, Schmiedgasse, Neustadt und Marktgasse. Mit erweiterten Öffnungszeiten feiern die Geschäfte am Elisabethplatz und Mühletorplatz.

Gleich dreimal stellten Tom Öhler und Stefan Eberharter in der Neustadt ihre akrobatischen Stunts auf dem Rad vor. In der Schmiedgasse war mit Clownkomik und Heiko Lingemann auf dem Hochrad auch für die Kleinsten viel los. Nachmittags spielte Stompin’Howie und The Voodie Train in der Kreuzgasse. Abends trat Fatima Spar & The Freedom Fries in der Marktgasse auf. Die Geschäfte am Elisabethplatz und Mühletorplatz lockten mit längeren Öffnungszeiten und viele genossen die kulinarischen Spezialitäten auf den Bänken in den Gassen. HE