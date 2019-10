Gaschurn: ÖVP erneut an der Spitze

In Gaschurn hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei erzielte 48,58 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2014 praktisch stabil. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 23,75 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 6,52 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 24,83 Prozentpunkten groß. 9,72 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten um 1,61 Prozentpunkte.

Nummer vier in Gaschurn wurden die Grünen, deren Ergebnis sich mit 6,88 Prozent kaum veränderte. Die NEOS steigerten sich um einen Prozentpunkt: 6,21 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 4,84 Prozent. In Gaschurn waren 1 107 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 67,21 Prozent hoch, 744 Stimmen wurden abgegeben, 741 waren gültig.