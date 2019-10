Gaschurn: Junge Frau nach Kollision verletzt

Donnerstagabend hat es in Gaschurn gekracht: Ein 19-Jähriger übersah eine 18-jährige Pkw-Lenkerin - beide Autos kollidierten. Der 19-Jährige blieb unverletzt, die Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen ins LKH Feldkirch gebracht.

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der L 188 auf Höhe des Schwimmbades Mountain Beach ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger wollte mit seinem PKW vom Parkplatz des Schwimmbades in die Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 18-jährige Pkw-Lenkerin, die auf der L 188 in Fahrtrichtung Partenen fuhr.