GASCHT on ice – Charmante Aktion auf Kunsteisbahn

Die Gastgeberschule für Tourismusberufe - GASCHT - führte auf der Kunsteisbahn im Aktivparkzelt in Schruns-Tschagguns eine schwungvoll charmante Informationsveranstaltung durch.

In einer charmanten Aktion heckten die Schüler:innen eine dreitägige Informationstour aus. Neben Direktorin Nicole Okhowat-Lehner und Fachlehrer Thomas Hilbrand haben sich einige Schüler:innen der ersten Klassen Hohenems und Bludenz freiwillig für diese Aktion in ihrer Freizeit zur Verfügung gestellt. Gemeinsam wurden Luftballons an Kinder und Jugendliche ausgeteilt und kostenlos heißer Kakao angeboten.