Gas: Habeck warnt vor extrem teurem Winter

Die deutsche Bundesregierung wird nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck die Gasversorgung mit allen Mitteln sicherstellen.

Angesprochen auf einen möglichen Zusammenbruch des Marktes, sagte Habeck am Mittwochabend im ZDF, das werde nicht passieren. "Das ist jetzt dieser Moment von "'Whatever it takes', es wird nicht passieren".