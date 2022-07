Gas-Durchleitungsrechte: "Große Bedeutung für Vorarlberg"

Die am Dienstag von Gewessler und Habeck unterzeichnete Erklärung zu den Gas-Durchleitungsrechten ist vor allem für Vorarlberg und Tirol wichtig, erklärt Vorarlbergs Energielandesrat Daniel Zadra.

Vorarlberg und Tirol im deutschen Netz

Für den Fall eines Gasmangels haben der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) vereinbart, alles zu unternehmen, um die Gasdurchleitung aufrechtzuerhalten. Dies ist vor allem für Tirol und Vorarlberg relevant, die nicht an das österreichische Gasnetz angebunden sind. Die Erklärung umfasst auch Haidach und die LNG-Terminals in Deutschland.

Kooperation für Gasnotfall vereinbart

"Wir bekennen uns dazu, dass wir im Ernstfall auch weiter die Durchleitung wollen", sagte Gewessler in einer Pressekonferenz mit Habeck. Beim Gasspeicher Haidach "wollen wir mit einem gemeinsamen Abkommen zur Befüllung auch unsere europäischen Verpflichtungen erfüllen". Die Unternehmen in Österreich forderte Gewessler auf, sich an den kommenden Ausschreibungen der deutschen LNG-Terminals zu beteiligen. "Sie können sich meiner vollen politischen Unterstützung sicher sein", sagte Gewessler in ihre Richtung.