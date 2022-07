Live ab 10.15 Uhr: Habeck hofft auf Gas aus Russland

Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht am heutigen Dienstag Österreich. Der Pressetermin mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wird ab 10.15 Uhr im Livestream auf VOL.AT übertragen.

Kogler fällt wegen Corona aus

Österreich und Deutschland wollen in bilateraler und europäischer Kooperation beim schnellstmöglichen Ausstieg aus russischem Gas, der Erschließung alternativer Quellen und dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energie zusammenarbeiten, teilte das Büro von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vor Habecks Anreise nach Wien mit. Just Kogler kann nun aber aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht am Programm teilnehmen.

Livestream ab 10.15 Uhr

Treffen mit Van der Bellen

Deutschland und Tschechien kooperieren

Erst am Montag gaben Deutschland und Tschechien in Prag bekannt, ein Gas-Kooperationsabkommen zu planen. "Wir helfen uns gegenseitig bei der Gasversorgung", sagte Habeck in Prag. Indes hofft der deutsche Wirtschaftsminister doch auch noch auf weitere Gaslieferungen aus Russland, wenn die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nordstream 1 beendet sind. "Ich habe keine geheime Information, weder in die eine noch in die andere Richtung", sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in einem Interview mit dem deutschen Sender der ARD. "Die Möglichkeit besteht. Die Chance, dass es nicht so kommt, ist auch da. Wir werden abwarten müssen."