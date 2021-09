Gartlehner: Situation wäre mit Impfung "völlig vermeidbar"

Dem Epidemiologen Gerald Gartlehner fehlt in dem am Mittwoch vorgestellten "Stufenplan" der Regierung, "dass eigentlich nichts dabei ist, das die Ursache des Problems behandelt - nämlich, wie wir die Impfrate erhöhen".

Leider handle es sich bei dem Paket um "Symptombekämpfung", die noch dazu nicht unmittelbar einsetzen soll. Warum Maßnahmenverschärfungen nämlich nach dem Erreichen von bestimmten Grenzwerten bei der Belegung der Intensivstationen erst sieben Tage später in Kraft treten, "kann ich überhaupt nicht nachvollziehen", so der Experte für Evidenzbasierte Medizin von der Donau-Universität Krems zur APA: "Es sieht ja jeder in welche Richtung es geht und worauf man sich vorbereiten muss."